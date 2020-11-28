ترامب يحدد شرط دخول بايدن للبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي جو بايدن لا يمكنه الدخول للبيت الأبيض، إلا إذا أثبت أن الأصوات المدلى بها في الانتخابات قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية.



وكتب ترامب على صفحته في “تويتر”: “لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت، التي حصل عليها لم تكن بالتزوير أو بشكل غير قانوني”.



وأضاف أن عمليات تزوير واسعة النطاق وقعت في مدن ديترويت وأتلانتا، وفيلادلفيا، وميلووكي.



وقال الرئيس الأمريكي إنه من الواضح أن بايدن “لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل”.



وشبه الرئيس الأمريكي الانتخابات الأمريكية كتلك التي تدور رحاها في دول العالم الثالث.



وخلال مؤتمر صحفي سأل أحد المراسلين ترامب إن كان سيغادر البيت الأبيض إذا ما تم إعلان فوز بايدن في الـ14 من ديسمبر المقبل، فقال ترامب: “بالطبع سأفعل وأنت تعلم ذلك”، مضيفاً دون تقديم دليل: “سيكون أمراً صعباً للتنازل لأنه كان هناك تزوير ضخم”.



ولم يكد ترامب يكمل كلامه حتى قاطعه الصحفي مرة ثانية بالسؤال، حيث قال الصحفي “فقط للتوضيح.. إذا صوتت الهيئة لصالح بايدن فهل ستتنازل؟”، فرد عليه ترامب بالقول: “حسناً، إذا فعلوا ذلك فقد ارتكبوا خطأ لأن الانتخابات كانت عملية احتيال”.



لكن وبمجرد مقاطعة الصحفي مرة أخرى لحديث ترامب، اشتاط الأخير غضباً وقال له “لا تتحدث معي بهذه الطريقة.. أنت مجرد إنسان خفيف الوزن.. لا تتحدث معي بهذه الطريقة، أنا رئيس الولايات المتحدة.. لا تتحدث مع الرئيس بهذه الطريقة..”.