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تجنبوها.. أسباب الإصابة بـ “عصب المعدة”

يعتبر عصب المعدة من المشاكل الصحية الشائعة لدى بعض الأشخاص، وتؤثر العديد من العادات اليومية بهذه المشكلة.
ويشعر المصاب بأعراض مزعجة كالتقيؤ والانتفاخ والألم والتوتر والإنزعاج.


وتشمل أسباب عصب المعدة:

 1- قرحة المعدة وارتجاع الحمض المعدي ومتلازمة القولون العصبي.


2- تغيرات في الأنزيمات الهاضمة.


3- حساسية تجاه بعض أنواع الطعام.


4- تناول الطعام الحار أو الزيتي أو العالي بالدهون والوجبات السريعة.


5- تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيداً.


6- تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل.


7- عدم ممارسة النشاط البدني والتدخين.


8- الاكتئاب ومشاعر التوتر.


9- غثيان الصباح خلال فترة الحمل.


10- الاثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية والمضادات الحيوية.


11- الإصابة ببعض الأمراض مثل انفلونزا المعدة.


12- نقص في الفيتامينات.