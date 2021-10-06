بيع لوحات رسمها محمد علي كلاي بقرابة مليون دولار

بيعت 26 لوحة فنية من عمل أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، بمبالغ قدرت بـ 945524 دولاراً .



وتم بيع رسم بالقلم اللباد "الفلوماستر" عن رياضة الملاكمة رسمه الملاكم الراحل محمد علي، بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد بنيويورك أقيم أمس الثلاثاء لأعماله الفنية غير المعروفة على نطاق واسع، والتي تجاوز بعضها عدة أضعاف التقديرات.



وكانت اللوحة المسماة "ستينغ لايك بي" أو "السع كنحلة"، والتي رسمها على ورقة في عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة ورسما لبطل الوزن الثقيل السابق، عكست اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم، وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.



وكُتبت عليها عبارة "طار كفراشة ولسع كنحلة!" ويقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عالياً دلالة على انتصاره، واشتهر علي باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.