بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة للتراجع عن تهديداتها

أمهلت بريطانيا، فرنسا 48 ساعة، للتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد، محذرة من اتخاذ إجراء قانوني بشأن مباحثات النزاع المنصوص عليها في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن "فرنسا أطلقت تهديدات غير منطقية، تتعلق بجزر المانش وقطاع الصيد، وعليها أن تسحب هذه التهديدات وإلا سوف نستخدم آليات اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء".



وأضافت تروس، أن "هذا الإجراء سوف يتمثل في استخدام آلية النزاع وفقا لاتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسعي لاتخاذ إجراءات تعويضية".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هدد المملكة المتحدة بـ "إجراءات انتقامية" اعتبارا من اليوم الثلاثاء في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.