بريطاني يتلقى بطاقة بريدية بعد 66 عاماً على إرسالها

تلقى رجل بريطاني يدعى كريس هارمون بطاقة بريدية عثر عليها في متجر للأعمال الخيرية بعد 66 عاماً على إرسالها.



واكتشف أحد المتطوعين، بحسب موقع “مترو” البريطاني، البطاقة في متجر للأعمال الخيرية عقب تسليمها كجزء من حملة التبرعات لجمع الطوابع، ليقرر تسليمها لصاحبها عبر البحث في موقع فيسبوك حتى عثر عليه.



وأعرب هارمون البالغ من العمر 75 عاماً عن سعادته بتلقيه البطاقة التي كانت أرسلت إليه في عام 1955، مؤكداً أنه لا يستطع تصديق أن يقرأها الآن.



وكان مرسل البطاقة البريدية صديق مراسلة لهارمون أمريكي الجنسية يدعى فريد كيندال، أرسلها له عندما كان الأخير صبياً صغيراً يعيش في بريطانيا.



وبقي هارمون وكيندال صديقين مراسلة عبر المحيط الأطلسي حتى سبعينيات القرن الماضي، إلى أن اكتشف هارمون عام 2007 أن صديقه توفي منذ عدة سنوات.





وكالات