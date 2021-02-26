بايدن قرأ تقرير "مقتل خاشقجي".. فماذا ينتظر السعودية ؟

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه "قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي، جمال خاشقجي"، مؤكداً أنه "قريباً ينوي التحدث هاتفياً مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز".



وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء لرويترز، رداً على سؤال حول الاتصال المتوقع مع الملك سلمان: “سأتحدث معه قريباً لكنني لم أفعل ذلك بعد”.كما أجاب بايدن على سؤال ثان حول ما إذا قرأ التقرير حول قتل خاشقجي، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل: "نعم، قرأته".



وفي وقت سابق من الأربعاء أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن"إدارة بايدن تحضر التقرير عن قتل خاشقجي لنشره وسيتم إصداره قريباً من قبل مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية بعد رفع السرية عن الوثيقة".



ويتوقع متابعون للقضية أن يشير التقرير إلى اتهام مباشر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي، وهو ما يبرر بيان البيت الأبيض حول عدم تواصل الرئيس الأمريكي مع محمد بن سلمان.



وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة صرّحت أكثر من مرة أنها بصدد تقويم العلاقات مع السعودية، ابتداءً من حرب اليمن، إلى قضية مقتل الصحفي السعودي، وهو ما دفع السعودية إلى مبادرات تصالحية في المنطقة بغرض كسب الرضا الأمريكي.