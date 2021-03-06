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"الصحة العالمية" تحذر من موجة ثالثة ورابعة من الجائحة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة ورابعة من جائحة الفيروس التاجي، في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان إن ظهور اللقاحات يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى خطر "فقدان التركيز".

وأضاف رايان في مؤتمر صحفي: "اعتقدنا أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكنه ليس كذلك... الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم التوخي بالحذر".

وأعرب رايان عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن الجائحة أصبحت من الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.

يشار إلى أن الفيروس التاجي تسبب حتى الآن بإصابة أكثر من 115 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.5 مليون منهم.