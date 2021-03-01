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التربية تنفي ما تنشره صفحات «فيسبوك» حول حذف الوحدات الأخيرة من منهاج الشهادتين

نفى المكتب الصحفي في وزارة التربية ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك حول حذف الوحدات الأخيرة من منهاج الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقالت مديرة المكتب الصحفي في الوزارة الدكتورة ريما زكريا في تصريح لموقع وزارة الإعلام إن ما تتداوله تلك الصفحات هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مطالبة وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية بتحري الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأضافت أن تلك الصفحات تبحث عن تجميع تفاعلات ومتابعين ولا تبالي إن كانت تلك الشائعات قد يكون لها تأثير سلبي على نفسية الطلاب وخاصة طلاب الشهادتين.

ولفتت د.زكريا إلى أن المصدر الرئيسي الأخبار وزارة التربية هو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وصفحة قناة التربوية السورية والموقع الإلكتروني للوزارة إضافة للمكتب الصحفي في الوزارة.