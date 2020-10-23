البدء اعتباراً من الشهر القادم بصرف قيمة الدعم الشهري من برنامج دعم وتمكين المسرحين

كشف مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لؤي العرنجي عن البدء اعتباراً من الشهر القادم بصرف قيمة الدعم الشهري للمسجلين ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم وذلك للاستفادة من الدعم المقدر بــ 35 ألف ليرة شهرياً.وأكد العرنجي انتهاء فترة التسجيل ضمن المرحلة الثانية، وبلغ عدد المسجلين الإجمالي فيها 29200 مسرح من الخدمة.



في السياق بين مدير الصندوق أن أكثر من 3600 مسرح من خدمة العلم تقدموا حتى تاريخه في مراكز الصندوق، للاستفادة من القرض الوطني للمسرحين والذي يصل إلى سقف 5 ملايين ليرة سورية، مبيناً أن 90 بالمئة من إجمالي المتقدمين طلبوا الـ 5 ملايين كاملة، علماً أن التسجيل بدأ في الأول من أيلول الماضي.



كما أكد أن القروض متاحة لكل المسرحين المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين في المرحلة الأولى العام الماضي والبالغ عددهم أكثر من 36 ألفاً والمسجلين للاستفادة من مرحلته الثانية العام الجاري، علماً أن التسجيل مفتوح ولا يوجد فترة زمنية لانتهائه، ومن المتوقع أن يزيد العدد بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة.



يشار إلى أنه تم صرف 16 مليار ليرة للمسجلين في المرحلة الأولى العام الماضي.