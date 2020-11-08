استبدال عدداً من الأعمدة الخشبية لكهرباء الحسكة

استبدلت الشركة العامة لكهرباء الحسكة عدداً من الأعمدة الخشبية الحاملة للشبكة الكهربائية والتي تضررت جراء الحرائق في ريف مدينة الحسكة الشرقي.



وقال مدير عام الشركة المهندس "أنور عكلة" في تصريح صحفي أن ورشات الصيانة أعادت نصب ثلاثة أعمدة خشبية على خط رد شقره 20 ك.ف تفريعة المحاسنية وذلك بدل الأعمدة المحترقة في وقت سابق نتيجة الحرق العشوائي لمخلفات المحاصيل الزراعية وتمت إعادة الخط للخدمة، مشيراً إلى أن الشركة استبدلت خلال العام الحالي 75 عاموداً خشبياً متضرراً في مختلف مناطق المحافظة.



وفي سياق هذا، أكد "عكلة" أن ورشات الصيانة مستمرة منذ أمس الجمعة بإصلاح الأعطال التي طرأت على الشبكتين الكهربائيتين المتوسطة والمنخفضة والتي حدثت نتيجة الهطلات المطرية والرياح التي شهدتها المحافظة على مدى اليومين السابقين.



يشار إلى أن الشركة العامة لكهرباء الحسكة استبدلت خلال العام الماضي 150 عاموداً خشبياً متضرراً جراء الحرائق.