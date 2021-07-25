ارتقاء قيادي رفيع بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

نعت وسائل إعلامية إيرانية ضابطاً في الحرس الثوري الإيراني اليوم 24 تموز/يوليو أثناء تواجده في سوريا.



ونعت وكالة دفاع برس أن القيادي سيد أحمد قريشي ويعد من القادة القدامى متواجداً في سوريا منذ عام 2013 وهو أحد القادة العسكريين في لواء الفاطميون وكان قائداً سابقاً لمقر كرج للباسيج ومسؤول سابق في الحرس الثوري الإيراني.



تعرض القريشي لإصابات في سوريا قبل أيام وتم نقله إلى مستشفى باقية الله أعظم في طهران ليتوفى متأثراً بجراحه حسب وكالة فارس الإيرانية.



من جهتها، وصفت وكالة “الدفاع المقدس” الإيرانية، قريشي، بـ”المخضرم”، مشيرة إلى أنه أحد “قادة عسكر فاطميون المدافعين عن الضريح في سوريا”.



وأشارت إلى أن قريشي ينحدر من عائلة سقط ستة من أفرادها خلال السنوات الثماني الماضية، في أثناء “الدفاع المقدس”، موضحة أنه سيدفن غداً الأحد، بمدينة كرج في محافظة البرز إلى جانب شقيقه ووالده.



ينحدر القريشي من قرية برغان التابعة لمدينة كرج وهو نجل القيادي كمال قريشي وشقيق سيد محمود.