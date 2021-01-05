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إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.. والاتحاد الأوروبي يرد

أستأنفت الحكومة الإيرانية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيع" إن «إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض».

بدوره، صرح المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" أن «أوروبا تعتبر تحرك إيران خروجاً واضحاً عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية ».

وأشار "ستانو" إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد بعد تنفيذ هذا الإجراء».

وأضاف إن «تقييمنا لبرنامج إيران النووي يستند إلى الإجراءات التي يتخذها هذا البلد، وكذلك موافقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس على الإعلانات الصادرة».

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقانون أصدره البرلمان الإيراني مؤخراً، في خرق واضح لنصوص الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى عام 2015، القاضية بألا تتعدى نسبة التخصيب 4,5%.

ووصف النواب الأوروبيون في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد في 22 كانون الأول الماضي، التحركات الأخيرة للنظام الإيراني بأنها تؤدي إلى إضعاف الاتفاق النووي.