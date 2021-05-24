إطلاق خدمة تجديد ترخيص مركبة إلكترونياً

قامت وزارة النقل بتطوير برنامج لإدارة معاملات المركبات المركزي المعمول به في كافة مديريات ودوائر النقل بالمحافظات، بحيث تم ربطه على شبكة الانترنت ما يسمح بالولوج للشبكة والدخول للبرنامج من أي منفذ إنترنت عبر الموبايل أو الحاسب من مكتب - بيت.. وتبعا لذلك يمكن لمالك المركبة الخاصة والمسجلة في أي مديرية نقل بالدخول للرابط المنشور أدناه، وتجديد ترخيص مركبته إلكترونياً وإرفاق الوثائق، وتسديد الرسوم بالدفع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة النقل وتعمل به منذ أيار 2020 وبواقع حوالي 1,150,000 مليون ومئة وخمسون ألف معاملة في مديريات النقل كدفع إلكتروني فقط وهو يشكل 85% من إجمالي ما تم تحصيله من مختلف جهات ومؤسسات الدولة.



يقوم مالك المركبة بعدها بالتقيد بالخطوات الموضوعة وتثبيت ذلك إلكترونياً ليبقى إجراء وحيد هو استلام البطاقة المجددة الترخيص من أي دائرة أو مديرية نقل في كافة المحافظات لحين تمكن الوزارة من إيجاد صيغة تمّكنها من إيصالها عبر الدوائر المختصة له حيث يتواجد (توصيلها له لمكان تواجده).



الجدير بالذكر: إن الخدمة الإلكترونية تستهدف 500 ألف مركبة مسجلة بالفئة الخاصة ويتم تسديد رسومها عبر الدفع الالكتروني الذي وصلت فيه وزارة النقل إلى 85% من مجمل الدفع الالكتروني في سورية



الخدمة متاحة بدءاً من اليوم على الرابط التالي :



http://178.253.108.154:1000