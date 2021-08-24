أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها هذا الشهر

قفزت أسعار الذهب أمس الاثنين مخترقةً "المستوى النفسي" الذي يبلغ 1800 دولار، إذ دفع تراجع العملة الأميركية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس، بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" توقعاتٍ بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.27% ليبلغ 1803.40 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات، بعد أن سجّل في وقتٍ سابقٍ من الجلسة أعلى مستوىً له منذ 5 آب/أغسطس عند 1806.23 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.26% إلى 1806.50 دولاراً للأوقية.



وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في (آر جيه أو فيوتشرز) إنَّ "الأسهم صعدت وانخفض الدولار، ويحرّك الأسواق الآن احتمال أنَّ مجلس الاحتياطي الاتحادي ربّما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد بسبب السلالة المتحورة دلتا".



ودفعت قفزةٌ في الإصابات بـ"كوفيد-19" مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اتخاذ قرارٍ بعقد ندوته السنوية في جاكسون هول، التي تبدأ في 27 آب/أغسطس عن بعد، وتترقب الأسواق كلمة رئيسه جيروم باول بحثاً عن أيِّ تلميحاتٍ بشأن الإطار الزمني لتخفيف برنامج دعم الاقتصاد.



وقال هابركورن إنَّ "المتعاملين يأخذون في الاعتبار توقعاتٍ تُفيد بأنَّ البنك المركزي الأميركي ربما لن يكون في موقفٍ يسمح له بتخفيف سياسته في أي وقت قريب، وهذه أنباء سارة للذهب والفضة".



وهبط مؤشر الدولار 0.511%، متراجعاً من أعلى مستوى له في 9 أشهر ونصف الشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.



وأعطى صعود الذهب دفعةً للمعادن النفيسة الأخرى، لتصعد الفضة 2.6% إلى 23.60 دولاراً للأوقية، في حين قفز البلاديوم 5.80% إلى 2406.80 دولاراً، متعافياً من أدنى مستوىً في 5 أشهر. فيما صعد البلاتين 2.3% إلى 1019.10 دولاراً للأوقية.