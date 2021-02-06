أردوغان يتوعد المحتجين الذين يلجأون للعنف

رفض الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الانتقادات الأمريكية والأوروبية لطريقة تعامل حكومته مع مظاهرات استمرت أسابيع في إحدى جامعات إسطنبول الكبرى، طالباً منهم التركيز على الاحتجاجات العنيفة في بلدانهم بدلاً من ذلك.



كما تعهد أردوغان بـ"عدم الرحمة" مع المتظاهرين الذين يلجأون للعنف، وكرر تصميمه على عدم السماح للمظاهرات بالتحول إلى احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة مثل تلك التي هزت البلاد في عام 2013.



ويتظاهر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بوغازجي احتجاجاً على تعيين أردوغان في الأول من كانون الثاني لأكاديمي له صلات بحزبه الحاكم كرئيس للجامعة، مطالبين رئيس الجامعة "مليح بولو" بالتنحي والسماح للجامعة باختيار رئيسها.