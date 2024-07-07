إيلون ماسك يحذر بيل غيتس: سأمحوك إذا فعلتها ثانيةً!

إيلون ماسك أصدر تحذيرًا صريحًا لبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، بشأن عدم المساس به مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيفقد ثروته إذا قرر التراجع عن المراهنة ضد شركة تسلا.

ماسك، الذي يعتقد أن تسلا ستتحول إلى عملاق في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة تقدر بـ 30 تريليون دولار بمجرد أن تحقق شركة تسلا تطورًا كاملاً في تكنولوجيا القيادة الذاتية وتبدأ تشغيل أسطول من السيارات الأجرة الذاتية والروبوتات البشرية، وفقًا لما ذكرته مجلة “Fortune” وأورده “العربية Business”.

في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء، أكد ماسك أنه عندما تتمكن تسلا من حل مشكلة القيادة الذاتية بالكامل وتبدأ إنتاج “روبوتها أوبتيموس” بكميات تجارية، فسيتم “محو” أي شخص يراهن على الانخفاض بسهم تسلا، بما في ذلك بيل غيتس، حتى وإن كان أحد أغنى رجال العالم.

التنافس بينهما أصبح علنيًا بعد تسريب تبادلات بينهما في عام 2022، حيث رفض ماسك دعم الأعمال الخيرية لغيتس بسبب مركزه البيعي الكبير ضد تسلا، والذي يُقدر بنصف مليار دولار، والذي استخدمه للمراهنة على انخفاض سعر أسهم تسلا.

من جانبه، أعرب غيتس عن ندمه على توقعاته السلبية بشأن تسلا بعد أن تم تداول رسائل نصية غير مؤرخة أظهرت انزعاجه من عدم قدرته على تغيير مواقفه.

على الرغم من ذلك، فإن تحذير ماسك من تداعيات “البيع على المكشوف” يعد تحذيرًا جريئًا، خاصة في ظل أداء تسلا الضعيف في الأسواق هذا العام، حيث شهدت الشركة انخفاضًا في مبيعاتها ومواجهة لتحديات متعددة مثل إنتاجية Cybertruck وتحقيق أهداف الإنتاج.

إضافة إلى ذلك، كشفت تسلا أنها تمكنت من تفادي تراجع حاد في مبيعات السيارات في الربع الثاني من خلال إدارة المخزون بشكل أفضل، كما أنها تعمل على تعزيز إمكانياتها في مجال تخزين الطاقة.

بهذه الخطوات، تسعى تسلا إلى استعادة زخمها والتأكيد على قدرتها على التحول والتكيف في سوق السيارات الكهربائية، والذي يتطلب التفاعل مع التحديات التكنولوجية والتنافسية بشكل فعال.