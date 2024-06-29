علاجات منزلية لحل مشكلة حموضة المعدة

حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، أو ما يسمّيه البعض «حمو القلب»، أمر غير مريح يحدث لكثيرين على اختلاف أعمارهم نتيجة زيادة إفراز الغدد المَعدية لحمض الهيدروكلوريد الذي يحتاجه الجسم لهضم الطعام، وتحليل أنواع من السكّر المعقّد إلى سكّر بسيط لامتصاصه، والذي يؤدي إلى إفراز زائد لبعض الإنزيمات الهاضمة مثل إنزيم البيبسين.

وتساعد بعض الوصفات المنزلية في حل مشكلة حموضة المعدة الزائدة وتخفيف أعراضها، وينصح المختصون بعدد من الوصفات المنزلية التي يمكن أن تلطِّف من حموضة المعدة ومنها.

شرب الماء

يساعد شرب كوبَين من الماء كل صباح في ضبط مستوى الحمض في المعدة، فشرب ليترين من الماء يومياً عند ظهور أعراض القرحة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تخفيف حموضة المعدة، وعندما يساعد الماء في تخفيف حموضة المعدة، فإنه بالتالي سيخفف من عسر الهضم الناتج منه، وخاصة عند شرب الماء على معدة فارغة قبل الطعام.

الخل الأبيض

قد يساعد استخدام الخل الأبيض مع الوجبات في تخفيف الحموضة، كما يُسهِّل عمليةَ الهضم الجيد للطعام، ويوصَى بأخذ ملعقتَين من الخل الأبيض مع كل وجبة، فالقليل من الخل يساعد في التخلص جدياً من الشعور بحرقة المعدة، كما يساعد في التخلص من حموضة الأمعاء، والشعور بالحرقة وعدم الراحة التي تصيب البعض بعد تناول الطعام، فالخل يعادل حموضة المعدة ويجعلها في المعدل الطبيعي.

سكّر «الجاكري»

هو نوع من السكّر غير المكرَّر وغير المقطر أو السكّر الخام، يساعد استخدامه بصورة معقولة في تخفيف حموضة المعدة، كما يساعد استخدام كمية صغيرة تعادل 10 غرامات مع وجبتك في تخفيف الحموضة.

الزنجبيل

الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة، إذ إن إضافة مسحة من الزنجبيل إلى وجباتكم تساعد في ضبط الرقم الهيدروجيني pH (مستوى الحموضة والقلوية) في الجسم كله.

أوراق النعناع

يُنصح بمضغ بعضٍ أوراق النعناع المغلي للتخلص من حموضة المعدة، كما يُنصَح بعصير النعناع أيضاً للسبب ذاته.

الصبار الحقيقي (الألوفيرا)

نبات الألوفيرا حل جيد لتخفيف الحموضة، وتشير الأبحاث إلى أن الألوفيرا يعزز توازن مستويات الآس الهيدروجيني pH في كل أنحاء الجسم، وتبعا لذلك يساعد الألوفيرا في تخفيف أعراض حمض الجزر أو تهيج المعدة، وحتى قرحة المعدة والوقاية منهما.

عصير الأناناس والبرتقال

قد يساعد عصير الأناناس والبرتقال مع إضافة بعض الملح في علاج حموضة المعدة.

الفواكه والمكسَّرات

يُنصح بتناول اللوز والخيار والليمون وعصير الليمون والبطيخ والموز، كأطعمة طبيعية في علاج حرقة المعدة.

عصير البصل

يُعدّ عصير البصل واحداً من أهم الوصفات المنزلية لتخفيف الحموضة.

بذور اليانسون

غلي بذور اليانسون في الماء فكرة جيدة لتقليل حرقة المعدة، ويُترك الخليط لبعض الوقت ليبرد قليلاً، ثم تُضاف إليه ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفاءته في مواجهة الحموضة.

عصير الزنجبيل

عصير الزنجبيل الممزوج مع بذور الكمون المحمَّصة والملح الصخري طريقة ممتازة أيضاً لعلاج الحموضة.

شراب جوز الهند

يساعد شراب جوز الهند والمشروبات الفوّارة أيضاً في تنظيم إفراز حمض المعدة، لان لديه تأثيراً قلوياً يمكن أن يهدئ الحرقة، ويساعد ماء جوز الهند في إنتاج بطانة المخاط التي لها تأثير وقائي ضد حمض المعدة، كما أن ماء جوز الهند يحسِّن كلاً من الهضم وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، إذ يحتوي على الألياف.