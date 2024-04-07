هل سيتم تقليل عدد ساعات التقنين الكهربائي في سوريا خلال عطلة العيد؟

قال مدير التنسيق في مديرية نقل وتوزيع الكهرباء فايز ابراهيم، إنه لا يوجد أي خطة لتقليل عدد ساعات التقنين في سوريا خاصّة خلال فترة الأعياد، وذلك لعدم وجود فائض في التوريدات الكهربائية، مبيّناً أن الخطط توضع في حال كان هناك فائض في توريدات الكهرباء للمحافظات.

وأوضح ابراهيم، لموقع كيو ستريت، أن التوريدات الكهربائية متغيرة بحسب كميات الغاز والفيول المتاحة، وأن الواقع الكهربائي خلال هذه الفترة من السنة يتحسّن تلقائياً، نتيجة الأحمال القليلة، لافتاً إلى أن كمية التوريدات في فصل الشتاء وخلال هذه الفترة هي ذاتها أو زادت قليلاً، لكنها تختلف بحسب الاستهلاك.



وأضاف: كميات التوريد التي كانت تطبق تقنين ساعة وصل مقابل 5 قطع، أصبحت تطبق ساعتان وصل مقابل 4 قطع، لأن الأحمال أقل من فصل الشتاء، مشيراً إلى أن كميات توريد الكهرباء للمحافظات تختلف بحسب عدد السكان والمشتركين.