واشنطن توجه تحذيراً لطهران بخصوص ردها المحتمل بعد هجوم القنصلية في دمشق

حذرت الولايات المتحدة إيران من تصعيد التوترات بعد الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وفقًا لتقارير شبكة “سي إن إن” نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار المسؤول إلى أن هذا التحذير جاء ردًا على رسالة من الجانب الإيراني دون تقديم تفاصيل حول مضمونها أو رد الولايات المتحدة، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لأي تطورات محتملة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن التحذير لإيران كان بمثابة تحذير صارم، معلنًا أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط لأي هجوم محتمل من قبل إيران.

من جهته، نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أي تورط للولايات المتحدة في الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدًا عدم تورطها في الأحداث.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين إسرائيليين أكدوا حصولهم على معلومات استخباراتية تشير إلى استعداد إيران لشن هجمات من داخل أراضيها باستخدام صواريخ باليستية أو صواريخ كروز أو طائرات مسيرة.

RT