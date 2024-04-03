عملية جراحية نوعية بمشفى الباسل بحمص تنجح بإصلاح تمزق كلية لطفل يبلغ 12 عاماً

شهد مشفى الباسل في كرم اللوز بحمص إجراء عملية جراحية متقدمة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، حيث تم إصلاح تمزق في كليته.

أوضح الدكتور محسن طراف، اختصاصي جراحة الأعضاء البولية، في مقابلة مع تلفزيون الخبر، أن الفريق الطبي بالمشفى نجح في إصلاح تمزق في كلية الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، الذي أتى إلى المشفى بشكوى من آلام في الخاصرة اليمنى مع انتفاخ وفقاً لتلفزيون الخبر.

وأضاف الدكتور طراف: “بعد الفحص السريري، اتضح وجود انتباج في الخاصرة اليسرى، وبعد الفحص بالصور الطبية، تبين وجود تمزق في الكلية اليسرى مع وجود سائل حر في محيطها”.

وأوضح الدكتور طراف أن الطفل تعرض لرض على الخاصرة اليسرى قبل شهر ونصف، وعند الفحص وجد أنه يعاني من ورم دموي تحت محفظة الكلية اليسرى مع تمزق في الكلية.

وأوضح أنه تم إجراء عملية جراحية لفتح الخاصرة اليسرى وإصلاح التمزق في الكلية وإزالة الورم الدموي، وتم متابعة حالة المريض في المشفى حتى تماثله للشفاء.

وشكر الدكتور طراف الفريق الطبي وكل من شارك في العملية الجراحية، بالإضافة إلى إدارة المشفى على جهودهم الكبيرة في تقديم الرعاية الصحية المميزة.

يُذكر أن مشافي محافظة حمص تُجري العديد من العمليات الجراحية النوعية بشكل منتظم، وتُظهر العمليات الناجحة الاهتمام الكبير بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى.