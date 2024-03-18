اتهامات روسية لأوكرانيا.. هذا ما تخطط له في سوريا!

وفقًا لمصادر موثوقة، أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن الاستخبارات الأوكرانية قامت بالتواصل مع قادة في تنظيم “الإسلامي التركستاني” لتنسيق عمليات مشتركة تستهدف المواقع العسكرية الروسية في سوريا.

يشمل هذا التنسيق قياديين في التنظيم من إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم في الصين. وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”، فإن الهدف من هذه الاتصالات هو تنظيم هجمات تستخدم فيها الصواريخ والطائرات المسيرة المزودة من كييف، والتي تستهدف المواقع العسكرية والمدنية في سوريا.

تركز خطط الاستخبارات الأوكرانية على استهداف الجنود والخبراء الروس في سوريا، إضافة إلى تحديد أهداف للضربات بالتعاون مع القادة الميدانيين في “الإسلامي التركستاني”.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة من المهندسين الأوكرانيين تعمل حاليًا على تجميع الطائرات المسيرة في أحد معسكرات “الإسلامي التركستاني”، دون تحديد مكان المعسكر وفقًا للمصادر التي لم يتم ذكرها.