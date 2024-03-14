محاولة اغتيال أردوغان ومقتل أحد حراس  وإصابة 3 آخرين 

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء عن وفاة رجل أمن يعمل في حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان من أفراد الحرس الرئاسي، في حادث وصفته السلطات بأنه “حادث”.

وأفادت السلطات بأن هذا الحادث وقع أثناء جولة قام بها الرئيس أردوغان في ولاية شرناق بجنوب شرق تركيا، مشيرة إلى أن “الفريق الذي تعرض للحادث كان يقوم بتأمين وحماية موكب الرئيس أردوغان خلال زيارته لشرناق”.

وأشارت السلطات إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن هذا الحادث يتعلق بحادث سير، ولكن الرواية النهائية لم تتضح بعد وتبقى غير مؤكدة وفقاً لروسيا اليوم.