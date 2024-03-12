التربية تعلن عن دورة للكوادر التدريسية لإدخال المعلوماتية في التعليم

أعلنت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية، الاثنين، عن إقامة دورة للكوادر التدريسية لإدخال المعلوماتية في التعليم ماقبل الجامعي.

وذكرت مديرية المعلوماتية في الوزارة أنّ الدورة ستكون لمدة عام دراسي كامل من بداية العام 2024/2025.

وحددت المديرية شروط لقبول المرشحين في الدورة التدريبية، وتشمل مدرسين من كافة الاختصاصات، باستثناء الفنون وهندسة المعلوماتية، حاسبات وتقنيات الحاسوب.

وتشمل شروط المقبولين أيضاً المدرسين مساعدي الاختصاص لمواد الرياضيات، العلوم، التجارة، اللغة العربية، الإنكليزية والفرنسية، ومعلمو الحرف (إلكترون، كهرباء)، واختصاص معلم الصف.

وأضافت المديرية أن من بين الشروط أن يكون المرشح قائماً على رأس عمله، ولا يتجاوز 40 من عمره، وأن لا يكون اتبع نفس الدورة في وقت سابق، ويلم باللغة الإنكليزية أو الفرنسية.

وشملت الشروط أيضاً أن لا يكون المدرس خاضع لدورة تدريبية أخرى خلال العام 2024/2025، وعدم ترشيح الحوامل،وسيتم اختيار المرشحين من قبل لجنة مختصة.

ويتم ترشيح كافة المتقدمين عن طريق الإدارات الفرعية، ولا ينفك الدارسون من المركز خلال الدورة إلّا بموافقة وزارية، ويرفع للرقابة الداخلية كل مقبول لم يلتحق بالدورة التدريبية.

وكانت عممت وزارة التربية، الاثنين، على مديرياتها في المحافظات لإعطاء حصص الرسم والرياضة والموسيقا من قبل مدرسي هذه المواد، وعدم إشغالها من قبل الاختصاصات الأخرى لتعويض التقصير في موادهم أو الإسراع لإنهاء المنهاج.