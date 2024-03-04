04-03-2024
استقرار أسعار الذهب في سوريا اليوم
استقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 830 ألف ليرة سورية وسعر شراء 829 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع 711429 ليرة وسعر شراء 710429 ليرة.
كما استقر سعر مبيع الأونصة عيار 995 عند 31 مليوناً و 55 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و 500 ألف ليرة.
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.
إضافة تعليق جديد