تحذير أميركي مباشر لروسيا

حذرت الولايات المتحدة روسيا بشكل مباشر يوم الخميس من إطلاق سلاح نووي في الفضاء مخصّص لاستهداف الأقمار الاصطناعية، يُعتبر هذا التصعيد خطيرًا في التوتر بين القوى الرئيسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تُفترض مراقبة الأقمار الاصطناعية دورًا حيويًا في القيادة العسكرية ونظام GPS العالمي.

تقارير استخباراتية تشير إلى أن السلاح المشار إليه يُعد تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، حيث لا تتوفر للولايات المتحدة حاليًا القدرة على الدفاع عن أقمارها الاصطناعية ضد هذا النوع من الهجوم، على الرغم أن البيت الأبيض يُعتبر أن هذا التهديد غير مباشر، إلا أن الولايات المتحدة تسعى لحشد الإدانة الدولية ضد روسيا وفقاً لموقع العربية.

مسؤولون أميركيون قدموا تحذيرات مباشرة لروسيا في إطار اتصالات دبلوماسية، حيث ناقش مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز هذا الموضوع مع نظرائهم الروس.

من جهة أخرى، نفت روسيا نيتها لتصنيع وإطلاق هذا السلاح إلى الفضاء، معتبرة الاتهامات الأميركية “تلفيقًا خبيثًا” بهدف الضغط على الكونغرس لدعم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.