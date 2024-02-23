أول هدف للقصف في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة

تسود حالة من القلق في قرية صغيرة وهادئة في بريطانيا، حيث أظهرت وثائق من وزارة الدفاع الأمريكية أنها قد تكون هدفًا رئيسيًا للقصف والتدمير في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة.

يشير تقرير جريدة “Metro” إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني يستعد لتخزين قنابل ذات قوة انفجارية كبيرة في قاعدة عسكرية داخل قرية “لاكنهيث”، مما يثير مخاوف السكان من أن تكون هدفًا رئيسيًا للقوات الروسية في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة.

تعبر هذه الوثائق عن قلق السكان والمخاوف حيال إمكانية تعرض منازلهم للخطر، خاصةً في ظل التوترات بين الغرب وروسيا والأحداث في أوكرانيا.

يشير آلان تورنر، ساكن في البلدة، إلى أن الناس يشعرون بالقلق تجاه المستقبل ويعتادون على التوترات الدائمة.

يتسائل الكثيرون عما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالأحداث في أوكرانيا، فيما يعبر هانز كريستنسن عن قلقه من أن تكون القاعدة البريطانية هدفًا لروسيا في صراع نووي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخزين أسلحة نووية على الأراضي البريطانية منذ عقود.

تثير هذه الأحداث مخاوف حقيقية لدى السكان وتظهر حاجة ملحة لتوضيحات حول السياق والأسباب والتداول الدبلوماسي المحتمل الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الخطوات.



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