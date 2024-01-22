أهالي حي المزة بدمشق يروون تفاصيل صباحهم الدمـوي

بقلوب حزينة ومرتجفة، ترصد إحدى السكان في المبنى المقابل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض المبنى الذي دمرته ضربات الصواريخ الإسرائيلية في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى انهياره تمامًا على رؤوس سكانه.

تشارك إحدى السيدات المتألمات وعينيها ملتصقتين بفرق الدفاع المدني التي تسعى بجد لرفع الأنقاض: “جارتي بيسان لا تزال تحت الأنقاض، إنها صديقتي المقربة منذ استقرارنا في هذا المبنى عام 1968”.

تضيف السيدة المتألمة بحزن على صديقة الطفولة: “لم يتم استخراج جثمانها بعد، استفقت صباحًا على صوت الصواريخ حوالي الساعة العاشرة والربع، الصوت كان مخيفًا للغاية والضحايا هم مدنيون بريئون، وكانوا يحظون بسمعة طيبة في الحي”.

شهد حي المزة غرب دمشق صباحًا دمويًا بسبب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيًا، مما أدى إلى انهياره بالكامل على رؤوس سكانه، أثار هذا الهجوم حالة من الرعب والخوف في صفوف سكان الحي والمناطق المحيطة، حيث تجمع الناس بكثافة في المنطقة، في انتظار عمليات انتشال الضحايا.

تشارك المهندسة ندى وديع رحمة، ساكنة المنطقة، تفاصيل الهجوم حيث تحدثت عن استهداف المنزل بأربع صواريخ تواليًا، مما خلق حالة من الذعر في المنطقة، والتي كانت تُعتبر منطقة آمنة وخالية من أي مشاكل.

أبو حيدر، الذي كان يتجول في المنطقة صباحًا في طريقه إلى فرن الحي لشراء الخبز لعائلته، قال : “كنا في السرفيس بالقرب من برج تالة، وعند سماعنا للانفجار، اتجهنا فورًا نحو المكان عسى أن نتمكن من تقديم المساعدة، وجدنا الدمار هائلًا والمشاهد مروعة”.

وفي سياق متصل، صرح أيمن أبو فخر، رجل الإطفاء في فرع دمشق، الذي شارك في إخماد الحريق الناجم عن الصواريخ في محيط المنزل والمسجد المجاور، قائلاً: “تلقينا بلاغًا من غرفة العمليات المركزية حول انفجار في منطقة المزة فيلات، وتوجهنا على الفور مع فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحريق الناجم عن الانفجار”، وأشار إلى أن المنطقة هي منطقة سكنية مدنية وليست عسكرية، وكانت في وقت الهجوم عادة ما تكون مليئة بالنساء والأطفال نظرًا لوجود حديقة عامة قربها.

وتابع أبو فخر: “أحدث الانفجار دمارًا هائلًا، وتم استخراج العديد من الجثث والضحايا، وتم نقلهم إلى مستشفى المواساة”.

في تطورات أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت عن “ارتقاء 5 مستشارين عسكريين إيرانيين، بالإضافة إلى عسكريين سوريين، جراء قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق”، وأوضح الحرس الثوري في بيان أن “الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى على مدينة دمشق”، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث لاحقًا.

سبوتنيك

