القوات الجوية الروسية تشن غارات جوية على مدينة إدلب

ضربت القوات الجوية الروسية، أهدافًا إرهابية في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب وفقاً لما أعلنه الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: نفذت القوات الجوية الروسية، غارة جوية جماعية على أهداف تابعة للمجموعات المسلحة غير الشرعية تقع على أراضي مصنع في المنطقة الصناعية في مدينة إدلب”، وأضاف كوليت: “نتيجة للغارة الجوية، تم تدمير ورش تجميع وإصلاح طائرات دون طيار، وتم تحييد نحو 10 مسلحين” وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف كوليت، أنه في 2 ديسمبر الجاري، أطلقت التنظيمات الإرهابية “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري، سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.