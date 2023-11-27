زيادة ساعات التقنين الكهربائي في دمشق

تضاعفت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في العاصمة دمشق، حيث وصلت عدد ساعات القطع إلى 10 ساعات، مقابل ساعة وصل في أغلب المناطق والأحياء.

وأرجع مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم، سبب ازدياد ساعات القطع في دمشق لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة.



وأوضح أن زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بكميات الطاقة الواردة، مؤكداً انخفاض تلك الكميات بشكل كبير، لافتاً إلى انخفاض كميات التغذية في كل أنحاء سورية.

وحول المدة المتوقعة لانخفاض ساعات التقنين، أشار ملحم، لشبكة غلوبال، إلى أنها غير معروفة حالياً، مبيناً أنه قد تكون هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز، ومؤسسة التوليد أعلم بتلك الكميات التي يتم توزيعها على جميع المحافظات.

ولفت ملحم إلى أن فترة التقنين تتراوح بين 9 إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية فقط.

وأضاف مدير عام شركة كهرباء دمشق: إن الشركة ونتيجة انخفاض الكميات الواردة عملت على تزويد المؤسسات الحكومية بثلاث ساعات تغذية فقط كحدٍ أقصى، في حين كانت تحصل على التغذية كاملةً قبل الظروف الحالية، مبيناً أنه يتم تزويد أحياء المدينة وفق كميات التوليد المتاحة.