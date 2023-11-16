البنتاغون يكشف حصيلة الهجمات على قواته في العراق وسوريا

تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، لـ66 هجوما “32 مرة وقعت في العراق، و34 مرة في سوريا”، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا وفقاً لما أعلنته نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ .

ووفقاً لما نقلته سبوتنيك الروسية ففي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية لوكالة “سبوتنيك”، توجيه ضربة ضد القوات “المدعومة من إيران”، على حد تعبيرها، ردا على الهجوم الذي تعرضت له قواتها في قاعدة “عين الأسد” في العراق.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بعض المسؤولين في البنتاغون، محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.