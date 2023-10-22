الخارجية الكويتية تعلن إطلاق جسر جوي لإيصال المساعدات إلى غزة
أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، اليوم الأحد، أن "دولة الكويت ثابتة على موقفها تجاه دعم القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال الصباح: "تعلن الكويت أنها ستطلق جسرا جوي لإغاثة أهالي غزة، غدا الإثنين، استجابة لنداءاتهم".
وذكر وزير الخارجية الكويتي، أن إطلاق الجسر الجوي جاء بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتابع الوزير: "يهدف الجسر الجوي الكويتي للتخفيف من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".
وأضاف أن هذا الجسر الجوي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية في الكويت، وسيشرف على تنفيذه وزارات الخارجية والدفاع والصحة، وبالتعاون مع القوة الجوية في الجيش الكويتي.
ومن المقرر أن تنطلق الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن المساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية.
وأشار وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، إلى أن "العمليات الإغاثية ستستمر، يوميا خلال الأسبوع الجاري".
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
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