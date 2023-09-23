روسيا تكشف عن خارطة طريق بين تركيا وسوريا

دعت روسيا إلى عدم “ضياع الوقت” في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا ودمشق، وأكدت أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على “خارطة الطريق” المتعلقة بهذا الأمر.

جاء ذلك في تصريحات للممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة “تاس”.

وأشار بوغدانوف إلى أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعقد اجتماع بين المسؤولين الأتراك والمسؤولين السوريين، لكنه أكد أن روسيا تعمل بسرعة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن موسكو تعمل أيضًا على وضع “خارطة الطريق” لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وطالب بوغدانوف “الشركاء” بتقديم “أفكار إضافية ومشاركتها” مع روسيا حتى تصبح “خارطة الطريق” منتجًا مشتركًا بين الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة تحديات تواجه عملية التطبيع بين تركيا ودمشق، حيث ترتبط تلك التحديات بمسائل مثل انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وتطابق وجهات النظر حول الأمن والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي, وتظهر هذه التصريحات الروسية أن مسار التفاوض لا يزال يواجه تحديات متعددة.