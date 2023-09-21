الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يصلان إلى جمهورية الصين الشعبية

21-09-2023

الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يصلان إلى جمهورية الصين الشعبية

بدأ الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية.

كما قدم طفلان باقتي زهور للسيد الرئيس والسيدة الأولى.

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