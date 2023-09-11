8 آثار جانبية لتناول الشاي الأخضر بكثرة

يتمييز الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة والمتنوعة، لكن "كل شيء زاد عن حده نقص"، والإفراط في تناول هذا المشروب قد ينعكس سلباً على الصحة.



لطالما اشتهر الشاي الأخضر بفوائده وخصائصه المضادة للأكسدة، فهو يساعد على منع تلف الخلايا وتعزيز عملية حرق الدهون، ويحمي من أمراض القلب وينظم نسبة السكر في الدم. كما يحمي من شيخوخة الدماغ والحفاظ على صحة الفم.

ومع ذلك، قد يترك الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر آثاراً سلبية على الصحة، ويعود السبب إلى المكونات الأساسية التي يحتويها لاسيما الكافيين ومضادات الأكسدة.



وعليه، تُعدد صحيفة "تايمز أوف إنديا" الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناول الشاي الأخضر:



1- ألم المعدة

قد يُسبب تناول الشاي الأخضر خصوصاً على معدة فارغة آلاماً وانزعاجاً في المعدة، والسبب احتواؤه على مادة التانين التي تزيد من حموضة المعدة.



2- الصداع

ننصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بتجنّب الإفراط في تناول الشاي الأخضر لأنه يحتوي على الكافيين الذي قد يُسبب الصداع.



3-الأرق

برغم من احتوائه على كمية قليلة من الكافيين، فإن الإفراط في تناول الشاي الأخضر قد يُسبب الأرق وقلة النوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

4- نقص الحديد

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي قد تؤدي إلى نقص فيه. لذلك ينصح الخبراء بإضافة عصير الليمون، الغني بالفيتنامين سي، إلى مشروب الشاي لأنه يساعد على تعزيز امتصاص الحديد.



5- الغثيان والقيء

قد يُسبب الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى الغثيان والقيء. ويعود السبب إلى إحتوائه على مادة التانين.



6- الدوخة

يقلل الكافيين في الشاي الأخضر من تدفّق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار.



7- مشاكل في الكبد

يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى تراكم الكافيين، الأمر الذي يتسبب في إجهاد الكبد وتلفه.



8- هشاشة العظام

تمنع المكونات الموجودة في الشاي الأخضر امتصاص الكالسيوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف في العظام. كما قد يزيد الإفراط في تناوله إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل هشاشة العظام.



برغم من احتوائه على كمية قليلة من الكافيين، فإن الإفراط في تناول الشاي الأخضر قد يُسبب الأرق وقلة النوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.