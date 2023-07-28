حركات دارفور تصف تصريحات لمساعد البرهان بـالنهج الاستفزازي

ردت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور، اليوم الجمعة، على تصريحات مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، واعتبرتها "دعوة للحرب ونهجا استفزازيا".

وكان الجنرال العطا قد استنكر خلال مقطع فيديو، أخيرًا، موقف الحياد، الذي تقف فيه حركات الكفاح المسلح من الحرب الدائرة في البلاد، مطالبًا إياها بالقتال إلى جانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وقالت الحركات المسلحة اليوم الجمعة، إن الجنرال العطا وصف موقف الحركات بأنه "غير وطني، وإن على قادتها العودة إلى موطنهم الأم بدلاً من موقف الحياد مما يجري في السودان".

واعتبر البيان، الموقّع من رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة للكفاح المسلح، الرائد أحمد حسين مصطفى، أن حديث مساعد البرهان "تشكيك في جنسية قادة حركات الكفاح المسلح وعدم سودانيتهم".

ما ورد في حديث العطا ليس سوى دعوة للحرب بنهج استفزازي يشكك في وطنية الآخرين، وينتقص من قيمهم السودانية، ولكننا لن نحارب بإرادة أحد ودون هدف

بيان القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور

وقال البيان إن "ما ورد في حديث العطا ليس سوى دعوة للحرب بنهج استفزازي يشكك في وطنية الآخرين، وينتقص من قيمهم السودانية، ولكننا لن نحارب بإرادة أحد ودون هدف".

وتساءل بيان الحركة: "لماذا لم يحمِ العطا والقوات المسلحة أهل الجنينة من الإذلال، أم أن أهل الجنينة أيضًا من ذوي الجنسيات الأخرى كما يدعي"، على حد تعبير البيان