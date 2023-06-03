إطلاق عملية تسوية شاملة في مدينة درعا وريفها

أعادت الجهات المختصة في محافظة درعا، اليوم، افتتاح مركز للتسوية الشاملة لأوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، ضمن مركز قصر الحوريات، وسط مدينة درعا.

ويأتي افتتاح المركز لمدة ستة أيام لغاية 8 حزيران/يونيو، ليكون فرصة أمام الراغبين للانضمام إلى عملية التسوية التي طرحتها الدولة.

وأكد مختار مدينة إنخل، جمال الخطيب، أن التسوية فرصة للشباب ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن "التسويات تفتح آفاقاً للحياة وإطلاق مسيرة البناء والإعمار".

ومن وجهاء بلدة تسيل، قال أيوب الإبراهيم إن "التسوية المطروحة من قبل الدولة جيدة لكل أبناء المحافظة، وتمهد لعودة الاستقرار إليها".

وبيّن عضو مجلس الشعب عبد الناصر الحريري أن التسوية خطوة مهمة لعودة حالة التعافي إلى كامل محافظة درعا، وهي تمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل، داعياً الجميع إلى الانضمام إلى التسوية.

وأعرب عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم، ومنهم محمد نصار وطارق الكلش من الصنمين وعمار عياش من درعا عن ارتياحهم لعملية التسوية التي أعادت الدولة طرحها لمدة ستة أيام؛ لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالانضمام إليها.