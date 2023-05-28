تركيا: بدء فرز أصوات جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة

انتهى التصويت رسمياً، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا التي ستحدّد الرئيس الجديد للبلاد.

وأُغلقت صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت تركيا (1400 بتوقيت غرينتش)، وبدأت عملية فرز الأصوات على الفور، ليتمّ في إثرها الإعلان التدريجي عن النتائج.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية انتهت من دون أي مشاكل.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تغريدة في حسابه في "تويتر": "أشكر زملائي المدافعين عن قضيتنا والذين قاموا بواجباتهم بتضحيات بحماية الصناديق".

ودعا إردوغان "جميع الأخوة إلى حماية الصناديق ريثما يتم الاعلان عن النتائج النهائية والآن حان الوقت لحماية إرادة شعب".

وكانت الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع الرئاسي في تركيا، اليوم الأحد، قد شهدت دعوات كثيفة على حسابات المعارضة الرسمية وغير الرسمية للتصويت في الساعة الأخيرة.

ودعا مرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، الأتراك للتصويت، إذ قال في حسابه الرسمي في "تويتر": "أخي الذي لم يصوت بعد ، اذهب إلى صندوق الاقتراع ، لا تكن كسولاً".

بدوره، قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، في تغريدة: "أخي العزيز ، صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 17:00. احمِ بلدك وأمتك ، إذا لم تكن قد صوتت بعد ، فتوجّه إلى صناديق الاقتراع".

وسارت العملية الانتخابية بشكل جيد دون أي معوقات، لافتةً إلى أنّ دعوات الأحزاب التركية لحثّ الشباب على المشاركة في الاقتراع أثمرت.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها، صباح اليوم الأحد، لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرّر من هو الرئيس المقبل للبلاد.

يُشار إلى أنه في 14 أيار/مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

وتقدّم إردوغان حينها بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سِنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17%.