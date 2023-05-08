حفل زفاف في بيروت على الدراجات النارية يثير ضجة

لم يكن حفل زفاف العروسين جهاد ووداد في العاصمة اللبنانية بيروت عادياً، بل تميز بطريقة خاصة بسيطة وغير مكلفة.



فالعريس جهاد نصار صاحب محلات نصار للدراجات النارية احتفل برفقة زوجته وداد مغربل، على دراجات الـ”فيسبا” التي جالا بها على ضفاف شوارع بيروت معلنين زواجهما السعيد.

وفيما بدأ العرسان يجوبان الشوارع، بدأت الصور والفيديوهات تنتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.



ولاقت تعليقات إيجابية كثيرة من قبل الناس. فبدلاً من الحفلات الضخمة والفرق الراقصة والموسيقية باهظة الثمن التي اعتاد البعض عليها، شكّل مظهر الفرح المتواضع ذلك منعطفاً إيجابياً، في الوقت الذي يمر به لبنان بظروف صعبة اقتصادياً واجتماعياً.

وما جعل هذا الزفاف مميزاً هو البساطة والتواضع الذي ظهرا بهما العرسان، وأنهما لم يحاولا التفاخر بمظاهر الرفاهية والبذخ. بل على العكس، كانا يبحثان عن السعادة في أبسط الأشياء، مما دفع الكثيرين إلى التفكير في أنه ليس من الضروري أن يكون الاحتفال بالزواج بالضرورة باهظ التكاليف، بل يمكن الاستمتاع بلحظات السعادة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ونشر العريس جهاد صوراً من حفل زفافه غير التقليدي، معلقاً بالقول على فيس بوك “شكراً لكل من شاركنا فرحتنا بيومنا التذكاري هذا”.

وغصت صفحات وحسابات مستخدمي منصات التواصل في لبنان بالرسائل التي تغدق العرسان بالحب والتمنيات بأيام السعيدة والأفضل من تلك التي تمر اليوم على اللبنانيين.