البادية تبتلع أربع نساء سوريات أثناء بحثهن عن الكمأة

أعلنت مصادر محلية في ريف الرقة الشرقي بسوريا عن مقـتل أربع نساء في حادث انفـجار لغم أرضي، خلال عملهن في جمع فطر الكمأة في بادية البشري التي تقع بين محافظتي دير الزور والرقة.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في قرية البوحميد الشرقية، حيث تم نقل جثـث الضحايا إلى المركز الصحي في القرية التابعة لبلدة السبخة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

وبلغت حصيلة ضحايا الألغام والهجـمات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة في سوريا أكثر من 150 قتيلاً، بمن فيهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى، جراء البحث عن فطر الكمأة في مناطق البادية.

وتعتبر الكمأة مصدر رزق موسمي هام للسكان المحليين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون بشكل عام، نظراً للحصار الاقتصادي المفروض عليهم.



وتشير بعض التقديرات إلى أن مواسم الكمأة في السنوات الأخيرة، ساهمت في زيادة الصادرات السورية بمقدار نحو نصف مليار دولار سنوياً، مما يعتبر عاملاً مهماً للتوازن في ميزان المدفوعات، سواء من خلال التصدير الرسمي أو التهريب.