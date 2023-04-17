إصابة 4 جنود من الجيش التركي بقصف صاروخي على قاعدتين له بريف حلب

أكدت مصادر محلية بريف حلب أن 4 من جنود الجيش التركي أصيبوا بجروح بعضهم بحالة خطيرة جراء قصف صاروخي استهدف قاعدتين لهم بريف حلب مساء اليوم.

وتابعت المصادر أن القواعد التركية تعرضت لقصف صاروخي انطلق من مناطق انتشار قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن النقاط التركية التي تعرضت للقصف هي قاعدتي (البحوث العلمية) والقاعدة العسكرية بالقرب من (المشفى الوطني) في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي.

وأكدت المصادر أن القوات التركية والفصائل “التركمانية” الخاضعة لها قامت برد على القصف الذي تعرضت له ، بقصف بالمدفعية الثقيلة استهدف مواقع “قسد” في محيط قرى مرعناز وحرش قرية صوغوناكه ومحيط مطار منغ العسكري والبيلونية والعلقمية وشوارغة والإرشادية وطاطمرش وأبين وعقيبة والمالكية بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار قوات “قسد”والجيش السوري في ريف حلب الشمالي دون معرفة النتائج.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في ضوء الجهود التي تقودها روسيا الاتحادية إلى إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا هو ما ترفضها أمريكا وبعض الدول الغربية.

وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات “حماية الشعب” الكردية التي تصنفها “إرهابية”.

سبوتنيك