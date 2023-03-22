حصيلة قمة شي وبوتين.. تحالف قوي ضد الغرب

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن حصيلة اليوم الثاني من المحادثات "الودية" التي أجراها الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، في موسكو، كانت تأكيداً على "تحالف قوي" فيما بينهما، دون التطرق إلى أي طريق لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الزعيمين أصرا على "توحيد" جبهتهما وتعزيز شراكتهما بشكل أكبر، وذلك من خلال الإعلان عن خطط لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي الصيني الروسي لسنوات قادمة، معتبرة ذلك رسالة شديدة اللهجة إلى الغرب مفاداها أن "روسيا والصين عازمتان على المضي قدماً والعمل ضد الهيمنة العالمية للولايات المتحدة."

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة كانت متناقضة إلى حد كبير مع طموح بكين الكبير للعب دور الوسيط لإحلال السلام في أوكرانيا، مستشهدة بتصريح الزعيم الصيني في ختام مناقشاته الرسمية مع نظيره الروسي، وذلك عندما وصف رحلته إلى موسكو بأنها تمثل "فصلًا جديدًا" في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الصحيفة إنه تم تصوير زيارة شي إلى موسكو في الصين على أنها "جزء من مبادرة جريئة لإنشاء نظام عالمي جديد"، حيث دعا الزعيم الصيني بوتين لزيارة بلاده في وقت لاحق من العام الجاري، "في إشارة إلى أن موقفهم المشترك الأكثر حزماً ضد الغرب بدأ للتو".