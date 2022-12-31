مياه طرطوس تعلن توقف ضخ نبعين لمياه الشرب 

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس، عن تلوث مياه الشرب في نبع وبئر الشماميس.

وقالت المؤسسة، أنه ونتيجة للمراقبة المستمرة من قبل المؤسسة لمصادرها المائية المستثمَرة ونتيجة ورود بعض الشكاوى عن تغير لون المياه وبعد إجراء التحاليل بتاريخ 2022/12/28 على عينات من نبع وبئر الشماميس تبين خروج مياه المشروع عن المواصفات القياسية السورية، حيث قامت المؤسسة فوراً بإيقاف الضخ في الشبكة وتحويل الضخ إلى خارج الشبكة.

وأضافت أن خروج المياه عن المواصفات القياسية سببه الهطولات المطرية التي أدت إلى تسرب بقايا مياه الجفت إلى المياه الجوفية.

وأكدت أن المحافظة قامت بإغلاق معصرة عين الكبيرة بتاريخ 6 كانون الأول التي تسببت سابقاً بخروج مياه النبع عن المواصفات القياسية.

وللتعويض عن النقص بمياه الشرب،، قامت المؤسسة بزيادة مخصصات الوقود للمشاريع الداعمة لمدينة صافيتا "العديدة- ضهر البياطرة- السويدة- بعمرة- حنجور" إضافة للمشاريع الداعمة للقطاع الغربي من صافيتا "فتاح نصار- جديدة عبدالله".

ولفتت إلى أن المؤسسة ستقوم بإرسال صهاريجها لدعم القطاعات التي لا يتوفر بدائل لمياه الشرب فيها.، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعود مياه المشروع إلى وضعها الطبيعي ضمن المواصفات القياسية خلال اليومين القادمين.