الجزائر لم تشترط حضور سورية للقمة العربية

كشف مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الاثنين، أن الجزائر لم تشترط أبداً عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية.

وأوضح زكي أن الجزائر كانت تحذو ذلك، رغبةً في أن تشهد القمة العربية القادمة عودة سوريا لإعادة شكل من أشكال اللحمة العربية المفتقدة الآن، وفقاً لصحيفة " الشروق" المصرية.

واعتبر زكي أن الرغبة في عودة سوريا ليست جزائرية فقط، بل هناك دول أخرى عربية ترغب في ذلك، لكن عملياً العقبات لا تزال موجودة في طريق تحقيق هذه الرغبة، على حد قوله.

وأشار زكي إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تحدث طويلا خلال زيارته للجزائر حول الموضوع، وحصل تشاور كانت نتيجته أن الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا للجامعة، والأمر يحتاج إلى توافق.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في وقت سابق، أن غياب سوريا عن القمة العربية جاء برغبتها وليس بقرار من الجامعة.

وأكد العمامرة أن القيادة السورية لم ترغب يوما في تأجيل القمة العربية أو في طرح شروط معينة، وإنما من باب الحرص على نجاح القمة.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر فعاليات القمة العربية على مستوى الرؤساء في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، تزامناً مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1954.