التلغراف: أطفال محرومون من ضوء الشمس داخل سجون ممولة من بريطانيا بشمال شرق سوريا

نشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية تقريرا، حول الأوضاع داخل سجون تمولها بريطانيا في شمال شرقي سوريا.

وبحسب التقرير تقع هذه السجون تحت إدارة قوات كردية، ويحتجز فيها أشخاص يشتبه في علاقتهم بتنظيم ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية”.

وكشف التقرير عن احتجاز أطفال في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس، وتشير إلى معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

واشارت الصحيفة عن تقديرات عن احتجاز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، مؤكدة انه “لم يتهم أي أحد منهم بارتكاب جريمة”.