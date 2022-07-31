أنقرة ترد على تصريحات ألمانيا بخصوص العمليات التركية شمالي سوريا

علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انتقادات وجهتها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إلى العمليات التركية شمالي سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع بيربوك في إسطنبول: “لا علاقة لداعش أبدا بهذا الأمر. إذا كنتم تريدون مكافحة داعش فإن عليكم النزول مثلنا إلى الميدان.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابيين الأجانب”.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”بي كي كي” و”واي بي جي” في سوريا.

وأشار إلى أن تنظيم “واي بي جي”، الذراع السوري لـ”بي كي كي”، يشكل خطرا على تركيا، وأسفرت هجماته عن “استشهاد 25 عسكريا تركيا خلال العامين الماضيين، ومقتل عدد كبير من المدنيين السوريين والأتراك”.

وشدد على أن “تركيا لا تشارك في اشتباك عسكري داخل سوريا وإنما تجري عمليات مكافحة إرهاب، وتنتظر من حلفائها دعما لكفاحها المشروع النابع عن القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط أثناء إعلان تفهم هواجسها”.



المصدر: الأناضول