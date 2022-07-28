مقولات سيرغي دوفلاتوف

جودت هوشيار:

يعد سيرغي دوفلاتوف ( 1941-1990) أحد أكثر الكتاب الروس شهرة ومقروئية منذ وفاته وحتى اليوم ، ولد وعاش معظم ايام حياته العاصفة في لينينغراد، ولكنه لم يستطع الوصول إلى القارىْ الروسي إلا في فترة البريسترويكا. لم يكن منشقاً ، ولا معارضا للنظام السوفيتي ،بأي شكل من الأشكال . كان بكل بساطة يريد أن ينشر ما يكتبه من قصص في بلده . و كان رؤساء تحرير المجلات الأدبية يقولون له :"

قصصك ماتعة، ولكنك تكتب عن واقع غير موجود ".

كان يصف بأسلوبه الساخر مفارقات الواقع السوفيتي العبثي وأثرها في مصير الإنسان. أبطال قصصه ، أناس عاديون ولكنهم ، مشرقون وفريدون بسبب معاناتهم وسؤ حظهم .

دوفلاتوف لا يعّلم أي شخص أي شيء ، ولا يحكم على أي شخص . ليس لديه أبطال "إيجابيون" و "سلبيون" . أصبح نثره الفكاهي والحزين في الوقت نفسه كلاسيكيا ، ومثل أي كاتب كلاسيكي ذائع الصيت ، شاعت مقولاته وعباراته الذكية اللاذعة بين الناس .

كان تشيخوف مثله الأعلى في الأدب والحياة ، ويحلم أن يحقق بعض ما حققه تشيخوف من إنجازات إبداعية . ولكن مقولات دوفلاتوف تملأ اليوم صفحات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي أكثر من تشيخوف نفسه .

وإليكم مجموعة من هذه المقولات التي إنتشرت بين الجمهور الروسي القارىْ إنتشار النار في الهشيم

هناك لحظة مؤلمة واحدة في الحديث مع المرأة . أنت تذكر الحقائق والحجج والأسانيد . أنت تناشد اللجؤ إلى المنطق والحس السليم. وفجأة تجد أنها تشعر بالاشمئزاز حتى من سماع صوتك



الحب والاحترام والصداقة لا توحد بين البشر ، بقدر الكراهية المشتركة لشيء ما.



الشخص الطيب هو الشخص الذي يفعل أشياء سيئة دون متعة



يعتبر معظم الناس أن المشكلات غير القابلة للحل ، هي تلك التي لا يناسبهم حلها كثيرا

الناس من حولنا لا يحبون الصادقين ، أو الشجعان ، بل أللطفاء . ولا أصحاب المبادىْ ، ، بل المتسامحين. بعبارة أخرى ،عديمي المبادىْ.

نحن ننتقد الرفيق ستالين إلى ما لا نهاية، وبالطبع من أجل قضايا مهمة . ومع ذلك أريد أن أسأل، من الذي كتب أربع ملايين وشاية ؟

الحياة جميلة ومدهشة ! هتف الرفيق ماياكوفسكي عشية انتحاره.

أعتقد أن الحب ليس له أبعاد على الإطلاق. لا يوجد سوى نعم أو لا.

منذ زمن طويل ، لم أعد أقسم الناس إلى إيجابيين وسلبيين. وخاصة الأبطال في الأعمال الأدبية.. إضافة إلى ذلك ، لست متأكدًا من أن الجريمة في الحياة تتبعها حتمًا الندم ، أو أن البطولة يتبعها النعيم . . نحن لسنا سوى ما نشعر به

أفضل أن أكون وحدي ، ولكن بجانب شخص ما

الطريق الوحيد الصادق هو طريق الأخطاء وخيبات الأمل والآمال.

فكرت ماشيا - العالم غارق في الجنون. الجنون أصبح هو القاعدة. القاعدة تثير إحساسًا بالدهشة

لا توجد مأساة للرجل أعظم من الافتقار التام إلى الشخصية

