كم بلغت ودائع عقاري السويداء؟

كشف مدير فرع المصرف العقاري في السويداء “يوسف حسن” أن «إجمالي الإيداعات المسجلة في الفرع لغاية نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 20 مليار ليرة» لافتاً إلى «وجود حركة متزايدة على الإيداع بالمصرف وعلى مختلف الخدمات المصرفية المقدمة وهذا يعكس ثقة الزبائن به».

“حسن” أوضح أنه «جرى تغذية الصرافات الآلية بمبلغ نحو 10 مليارات ليرة خلال الأشهر الستة الماضية لتأمين رواتب الموظفين وحسابات أصحاب البطاقات الموطنة لدى المصرف» مشيراً إلى «إنجاز عمليات صيانة لعدد من #الصرافات لضمان استمرارية عملها».

وكانت ودائع المصرف العقاري بالسويداء مع نهاية النصف الأول للعام الماضي بلغت 18 ملياراً و500 مليون ليرة.