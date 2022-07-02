شقيقه توفي بنفس الطريقة.. وفاة طفل جراء سقوطه من سطح منزله بريف دمشق

توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات نتيجة سقوطه من سطح منزله في منطقة الشويكة بريف دمشق دون معرفة أسباب الحادثة.

حيث ذكر مصدر مقرب من عائلة الطفل (ز، ح) أن “شقيق الطفل، أيضاً توفي في شهر آذار من العام الحالي نتيجة سقوطه من سطح المنزل نفسه دون معرفة التفاصيل”، مبيناً أن الأم بحالة يرثى لها لأنها فقدت ولديها الاثنين بفترة زمنية متقاربة.

ولمتابعة تفاصيل الحادثة، تواصلنا مع مسؤول قسم الإسعاف بمشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش الذي أوضح أن “الطفل (ز، ح) وصل إلى المشفى وهو على قيد الحياة، وتم تقديم الإجراءات الأولية لإسعافه، كما تمت استشارة الجراحة العصبية على الفور”، موضحاً أن إصابته كانت على الرأس مباشرة، حيث يوجد نزيف دماغي إضافة لوجود تكدمات دماغية فطالب الأطباء المختصون بتصوير الطفل صورة طبقي محوري لتحديد حجم الإصابة ليتم التدخل وإنقاذه.

ونتيجة تعطل جهاز تصوير الطبقي المحوري منذ 6 أشهر في مشفى المجتهد، تم تجهيز سيارة إسعاف من المشفى مع دكتور مرافق ليتم نقل الطفل لأحد المشافي الذي يوجد به جهاز تصوير لكن الأب رفض نقله وأضاع الوقت ليتم إعلان وفاة الطفل بعد حوالي الساعة والنصف.

كما نوه أبو الريش إلى أن الطفل نفسه جاء إلى المشفى بحالة إسعاف منذ سنة بحالة مشابهة جداً.

يذكر أنه بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الحالي، توفى طفل في صحنايا نتيجة سقوطه من سطح بناء سكني بجانب الفرن، في أثناء تعبئته خزان مياه لأحد القاطنين في المنطقة.

أثر