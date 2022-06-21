ميقاتي يدعو لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وإلّا !

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي، بـ "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدى دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وورد تحذير ميقاتي المثير بمضمونه ودلالاته، خلال رعايته إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.

وخلال الاجتماع، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء للحصول على 3.2 مليار دولار للتصدي لما أسمته "الآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية في عامها الحادي عشر".

وتشمل المطالب اللبنانية تقديم مساعدات حيوية إلى الأشخاص المحتاجين، ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك "وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة"،بحسب ما ورد في الخطة.

يذكر أن لبنان يستقبل على أرضه بحسب الأرقام الرسمية أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري فيما تقدر الأرقام غير الرسمية عدد اللاجئين بما يفوق المليونين.

وصعّد لبنان من لهجته في الآونة تجاه النازحين تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها، غير أن هذا الموقف هو الأول الذي يصدر عن رئاسة الحكومة، بعدما كانت تلك الدعوات تقتصر على رئاسة الجمهورية.