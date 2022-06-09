قريباً في سوريا.. منصّة لتقديم استشارات قانونية مجانية

كشف نقيب المحامين الفراس فارس عن توجه لإطلاق منصة إلكترونية خدمية مجانية، لتقديم استشارات قانونية للمواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة، ولا يستطيعون تحمّل تكاليفها.

وقال الفارس إن المنصة سيعمل بها فريق من المحامين المتطوعين للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات من المواطنين.

وفي سياق آخر، قال النقيب إن المؤتمر العام للنقابة الذي سوف يعقد السبت القادم، سيقرّ زيادة على رواتب المحامين المتقاعدين، بنسبة تصل إلى 63 بالمئة، ورواتب بين 150 ألفاً و 225 ألف ليرة

وأشار الفارس أيضاً إلى أن المؤتمر سيناقش وضع المغتربين، لتسوية أوضاعهم والخروج بضيغة مناسبة، مؤكداً أن نسبة المغتربين ن المحامين تصل إلى نحو 10 بالمئة من عدد المحامين المسجلين في النقابة.

وحول أسعار أسعار الوكالات القضائية التي تصدر عن النقابة بيّن فارس أن سعر الوكالة هو 30580 ليرة وإذا كان هناك انتقال لمندوب الوكالات فرسم الوكالة يصبح 34580 ليرة.